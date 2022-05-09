На территории этого кладбища похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года.

Русские захватчики выстрелили ракетой в еврейское кладбище в Глухове.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в социальной сети Facebook.

"Только что рашисты попали ракетой в еврейское кладбище в Глухове. Это очередное прямое доказательство того, что в России нет ничего святого вообще, а также того, что они ничем абсолютно не отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад", - заявил Ткаченко.

Министр отметил, что на территории этого кладбища похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года.

"Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумьяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа", - подчеркнул Ткаченко.

"Доказательством того, что все высшие силы все же на нашей стороне есть то, что могилы главных цадиков уцелели. Это действительно чудо после такого попадания. Местные до сих пор сидят в бомбоубежищах, потому что сирены не смолкают", - подчеркнул министр.

"Россия продолжает доказывать свою мизерную сущность. Мировое сообщество должно безотлагательно реагировать на такие преступления. Потому что если зло не остановить, оно уничтожит все на своем пути", - добавил Ткаченко.

Как ранее сообщал УНИАН, вражеские войска вечером 8 мая обстреляли с территории РФ украинских пограничников в Сумской и Черниговской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: