Россияне совершили авианалет на Сумщину/ фото глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома поселка городского типа Воронеж.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Российские войска ударили по населенному пункту двумя ракетами, которые по Шосткинскому району выпустили из российского самолета.

В результате удара повреждены несколько жилых домов и строений. Погибших среди местного населения нет.

Как ранее сообщал УНИАН, Сумская область постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны российской армии. Оккупанты бьют из минометов, артиллерии и авиации. Так, в ночь на 4 мая российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из РСЗО и вертолетов.

8 мая председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

Позже выяснилось, что в Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 км от госграницы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня с РФ. Также с вражеской территории открывался минометный огонь.

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