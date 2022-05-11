В результате удара повреждены несколько жилых домов и строений

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома поселка городского типа Воронеж.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Российские войска ударили по населенному пункту двумя ракетами, которые по Шосткинскому району выпустили из российского самолета.

В результате удара повреждены несколько жилых домов и строений. Погибших среди местного населения нет.

Как ранее сообщал УНИАН, Сумская область постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны российской армии. Оккупанты бьют из минометов, артиллерии и авиации. Так, в ночь на 4 мая российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из РСЗО и вертолетов.

8 мая председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

Позже выяснилось, что в Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 км от госграницы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня с РФ. Также с вражеской территории открывался минометный огонь.

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