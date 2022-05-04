Повреждены объекты инфраструктуры и школа.

Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Сумскую область из вертолетов и РСЗО. Снаряды попали в здание школы и объекты инфраструктуры.

О недавних бомбардировках рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в личном Telegram-канале.

"Около 3 часов [ночи] рашисты обстреляли школу Эсманской громады. Два выстрела из вертолета, два — с земли. Попадания по школе и объектам инфраструктуры", — сообщил Живицкий.

Глава Сумской ОВА также поведал об обстреле из "Градов" территории вдоль границы возле Юнаковки. Бомбардировку совершили между 6 и 7 утра. Несколько ударов из вертолетов было также нанесено в районе Могрицы.

Напомним, после освобождения Сумской области в начале апреля враг периодически обстреливает ее территорию. Например, на прошлой неделе россияне ударили по участку отдела пограничной службы "Юнаковка" неуправляемыми ракетами.

За прошлые сутки враг выпустил ракеты по многим областям Украины. На Кировоградщине бомбардировке подверглись объекты железнодорожной инфраструктуры. Аналогичные цели были избраны на Днепропетровщине. А во Львове обстреляли электрические подстанции.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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