На Запорожье появляются люди, которые распространяют дезинформацию и проводят информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к власти.

В Запорожской областной военной администрации отмечают, что оккупанты понесли потери на направлении Васильевка-Пологи.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале председателя ЗОВА Александра Старуха.

У ЗОВА подчеркнули, что враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но "главная цель ведения боевых действий на территории Запорожского края врагом не достигнута".

"Что касается наших подразделений, они продолжают наносить огневые поражения по противнику как на переднем крае, так и в глубину его оперативного построения и боевых порядков. Оккупанты понесли потери на направлении Васильевка-Пологи", - говорится в заметке.

В Энергодаре российские захватчики с помощью бронемашины повредили памятник участникам АТО, который расположен рядом со школой №2, а также снимают очередное "кино" для пропагандистских российских каналов о том, как они якобы раздают гуманитарную помощь гражданскому населению.

Среди прочего, отмечается, что по информации местных жителей из разных общин Запорожского края, там стали появляться люди, которые проводят информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти Украины и местных общин, распространяют дезинформацию.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. Враг понес немалые потери.

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