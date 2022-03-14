Сегодня, 14 марта, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направления. Враг понес немалые потери.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Сегодня, по состоянию на 17.00 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты.
"Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна обеспечения - более 12 единиц автомобильной техники. Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальный урон живой силе и технике российских оккупантов. Продолжаются бои", - отметила Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Ранее УНИАН уже сообщал, что расследователь Bellingcat заявил о панике в Кремле и назвал два сценария для Путина.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Около двух тысяч иностранных врачей хотят приехать в Украину - Ляшко
- Оккупанты предложили мэру Николаева "сдать" город (фото)
- Россия запугивает новыми ударами по Украине