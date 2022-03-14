Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении.

Сегодня, 14 марта, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направления. Враг понес немалые потери.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, по состоянию на 17.00 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты.

"Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна обеспечения - более 12 единиц автомобильной техники. Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальный урон живой силе и технике российских оккупантов. Продолжаются бои", - отметила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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