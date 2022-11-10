Под вражескую атаку попали более 30 населенных пунктов.

За минувшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара по Украине, под вражескую атаку попали более 30 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Генштабе отмечают, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

"Идет формирование совместного российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики беларусь", - говорится в сообщении.

На других направлениях враг совершал обстрелы.

Так, на Северском направлении враг бил из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запселье, Новая Гута, Нововасильевка и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливал из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Григоровка, Колодезное, Стрелечье, Волчанск, Огірцеве и Тернова.

Тем временем на Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Площанка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка.

На Бахмутском направлении атаковали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорськ, Зеленополье и Нью-Йорк, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельське, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты били из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка.

На Южнобугском направлении враг обстреливал из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, мирное, терновые поды, сухой пруд, Золотая Балка и марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Совершил более 15 вылетов.

Ситуация на фронте - что известно по состоянию на 10 ноября

9 ноября в российских СМИ появилась информация, что якобы оккупанты уходят из Херсона, ссылаясь на заявление нового командующего российскими войсками, находящимися в Украине, Сергея Суровикина.

В свою очередь в офисе президента сообщили, что не видит признаков того, что россияне уходят из Херсона и отметили, что в регион стягиваются резервы.

По состоянию на 9 ноября бойцы украинской армии ликвидировали с 24 февраля ориентировочно около 77 950 русских оккупантов.

При этом в Оперативном командовании "Юг" рассказали, что в течение суток, 9 ноября, Вооруженные силы Украины ликвидировали 125 российских оккупантов на юге. Кроме того, украинские военные сбили три дрона-разведчика и уничтожили склад с боеприпасами.

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