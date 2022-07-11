Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Донецком направлении есть признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.
На Краматорском направлении активных действий противник не проводил. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное.
На Бахмутском направлении осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганського, Клещеевки и Нью-Йорка.
Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.
Ранее в американском Институте исследования войны предупредили, что противник усилил артиллерийские и ракетные обстрелы западнее города Бахмут Донецкой области, возможно, чтобы изолировать его от украинских линий коммуникаций с западом и югом.
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