Вблизи Бахмута 10 июля оккупанты не проводили наземных нападений, отметили аналитики.

Российские оккупанты усилили ракетные и артиллерийские обстрелы западнее города Бахмут Донецкой области, вероятно, чтобы изолировать его от украинских линий коммуникаций с югом и западом.

В воскресенье, 10 июля, противники вблизи города не проводили наземных нападений, идет речь в сообщении американского Института исследования войны (ISW).

По его данным, враги к северу от захваченного Донецка провели наземную атаку, но она не имела успеха.

Напомним, войска Российской Федерации рано утром 24 февраля этого года совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

Наши воины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в нашей стране по состоянию на 10 июля уже уничтожили 37 300 противников.

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