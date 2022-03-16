Украинская сторона продолжит забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье, отметила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что планируется организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковщины и Киевщины.

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

"Утром мы информировали о нежелании оккупационных войск давать какие-либо гарантии относительно работы коридора Мариуполь-Запорожье. Вместе с тем, учитывая большой поток людей на собственных автомобилях, мы целый день вели переговоры, чтобы все же обеспечить режим тишины", - отметила министр.

По ее словам, колонну с продуктами и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь.

"Ввиду ситуации был организован сбор людей, которые выбрались из заблокированного Мариуполя в Бердянск. Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и их детьми доехали до Запорожья, где им оказывается необходимая помощь", - добавила Верещук.

Так, в Запорожье сегодня прибыло 6 тыс. 426 мариупольцев, из них 2 тыс. 039 детей.

Сейчас колонны частного транспорта продолжают двигаться в Запорожье.

"Продовольствие и медикаменты мы оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает уезжать из блокадного города. На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль этого маршрута и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска в Запорожье. Также мы планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", - рассказала глава Минреинтеграции.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия ворвалась в Украину. В начале войны враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в том числе Харьков и города, которые находятся под Киевом - Бучу и Ирпень, в Гостомеле были бои.

Для эвакуации мирных жителей из городов, в которых были бои, организовывали гуманитарные коридоры. Оккупанты мешали эвакуации мирных жителей, в частности, 6 марта обстреляли людей в Ирпене, погибли три человека, среди жертв были дети.

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