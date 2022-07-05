Враг хочет укомплектовать части "армии ЛНР" за счет людей, которых принудительно мобилизуют на захваченной территории, отметили в Министерстве обороны.

На оккупированных территориях захватчики увеличили масштабы принудительной мобилизации военнообязанных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях нашего государства увеличила масштабы принудительной мобилизации военнообязанных с целью комплектования частей и подразделений 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ", - отметил он.

По словам Мотузяника, поиск военнообязанных осуществляют сотрудники так называемого министерства госбезопасности "ЛНР" и так называемой полиции.

Также в МОУ отмечают, что противник продолжает подготовку к "референдуму" и к попытке незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"В населенных пунктах временно оккупированного региона продолжается формирование участковых и территориальных "избирательных комиссий", - сказал представитель Минобороны

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение в Украину. Позже враг пошел в наступление на части Луганской и Донецкой областей.

Врагам в Луганской области удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Северодонецк и Лисичанск.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что по самым скромным подсчетам в боях за Лисичанск оккупанты потеряли около 7 тысяч человек.

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