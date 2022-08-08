Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение неподалеку Богородичного.

Украинские войска отбили штурмы российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем враг осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Сушу, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провел воздушную разведку приграничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении подразделения врага применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются сдержать Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщова, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка.

Оккупанты также нанесли авиаудары возле Гусаровки, верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали беспилотники для разведки неподалеку Цуповки и русских Тишков.

На Славянском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение из артиллерии вблизи Большого Комишувахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцевки, Краснополье и Никольского; нанесли авиационного удара возле Залимана.

"Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение неподалеку Богородичного", - констатировали в Генштабе.

На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии соприкосновения, пытается нанести максимальные потери подразделениям украинских войск и не допустить их переброски на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

"На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы наших войск вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодеми. Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Вершина и Кодема наши воины отбили", - сообщили в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котляреве, Новониколаевка, Новогреднєве, Киселевка, Кобзарци, Апрельское, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Топольного и Потьомкине. Нанес авиационные удары неподалеку Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание сосредотачивают оккупанты на воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря корабельное группировки противника сосредотачивает основные усилия на поддержании действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носители крылатых ракет морского базирования.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские войска отбили попытку наступления российских оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков, враг отошел.

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