Оккупанты вынуждены были отойти.

Украинские военные отразили штурмы российских оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Долгенького, Большой Комышевахи, Сулиговки, Ридного, Богородичного и Краснополья. Неподалеку Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту непутевую попытку и отбросили врага назад. Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении, как отметили в Генштабе, враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудар неподалеку Спорного.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию возле Бахмута, Соледара и Зайцево. Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск неподалеку Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении захватчики осуществляли обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайловое, Невельськое, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться, отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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