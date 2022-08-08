Враг пытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, но успеха не имел и отошел.

Украинские войска отбили попытку наступления российских оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков, враг отошел.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы оккупантов зафиксированы возле Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала неподалеку от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

"Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел", - говорится в сообщении.

На Новопавловскому и Запорожском направлениях противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времивка, Васильевка, Малиновка и Новополь. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

"Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку районов городов Запорожье и Павлоград", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Песках идут ожесточенные бои. Информация, распространенная росСМИ о захвате населенного пункта оккупантами, не соответствует действительности.

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