В частности, роспропаганда тиражирует, что украинские военные заходят в населенные пункты Курской области в российской форме.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины проинформировал, какие новые фейки и манипуляции распространяет российская пропаганда вокруг событий в Курской области.

Отмечается, что волна дезинформационных публикаций касалась следующих тем:

Фейки в подкрепление пропагандистского нарратива о "нацистской Украине". По данным ЦПД, в сети тиражировалось фото с перстнем со свастикой на руке у якобы украинского солдата; также появилось видео очередного "зверства" ВСУ - срыва флагов с могилы "вагнеровца".

Видео дня

Обвинение западных журналистов во лжи. Как отметили в Центре, репортажи из Курской области, рассказывающие о гуманном отношении украинских военных к гражданскому населению, стали для роспропагандистов непростым вызовом.

Вранье о том, что украинские военные заходят в населенные пункты Курской области в российской форме для провокаций "под чужим флагом".

Распространение бездоказательных заявлений об "иностранных наемниках" на стороне ВСУ в Курской области.

Ложь об успехах кадыровского спецназа "Ахмат" в Курской области. Как отметили в ЦПД, эти "победы" на подняли на смех даже Z-военкоры.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, 16 августа в ВСУ показали первые часы наступления в Курской области.

Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

Вас также могут заинтересовать новости: