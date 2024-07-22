Успех в войне с россиянами является стратегическим интересом Штатов, утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил последствия отказа Джо Байдена от избирательной гонки в США, отметив, что для Америки Украина и ее успех в войне является стратегическим интересом.

Об этом он написал в Telegram. "Любой результат выборов в США будет поражением России. Американская система демонстрирует силу, вместо Байдена - Камала Харрис, у Трампа потенциальный вице-президент - молодой политик Вэнс. У россиян - сумасшедший дед Путин, который гонит их на смерть - вообще без альтернатив", - отметил Коваленко.

Он напомнил слова бывшего советника по национальной безопасности времен Дональда Трампа - Джона Болтона, что "Украина и успех в войне с РФ - являются стратегическими интересами США, потому что от этого зависит безопасность Европы". "Хороших вариантов для россиян нет - только плохие", - подчеркнул Коваленко.

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В центре внимания выборы в США - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 81-летний Джо Байден вчера сделал заявление, что решил сняться с выборов президента США, которые должны состояться в начале ноября текущего года. При этом он поддержал Камалу Харрис как кандидата в президенты вместо себя и призвал демократов "победить Трампа".

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки и сказал, что ему легче будет победить вице-президента Харрис, если она будет баллотироваться на эту должность.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет общее понимание, чего ожидать от Трампа, если он вернется в Белый дом. В частности, главу государства спросили, есть ли уверенность в том, что в случае потенциальной победы Трампа на выборах президента США, Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и не начнут заставлять Украину соглашаться на то, что ей не подходит.

Зеленский сказал, что ему понятно общее видение Трампа насчет окончания войны. "Я думаю, если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - подчеркнул Зеленский.

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