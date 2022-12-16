Повреждения получили крыши нескольких зданий и заборы, люди не пострадали.

В Броварах Киевской области во время массированной ракетной атаки России 16 декабря обломки вражеской ракеты упали на жилые дома. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"К сожалению, имеем падение обломков сбитой вражеской ракеты на частные жилые дома на территории Броварской громады", - отметил он.

По словам мэра, люди не пострадали. На месте работают специалисты всех экстренных служб.

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"Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. На огородах – воронки от вражеского металлолома", - рассказал Сапожко.

Ракетный удар россиян 16 декабря

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря Россия осуществила очередную масштабную ракетную атаку по Украине. Известно о взрывах в трех районах Киева. Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в городе возникли перебои с водоснабжением.

Также оккупанты попали по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине. Мэры Харькова и Полтавы сообщили об обесточивании городов, без электроснабжения осталась Кировоградщина.

В Запорожской области зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере пятеро ранены.

В результате попаданий по энергообъектам в нескольких областях по всей Украине вводятся аварийные отключения света, отметили в Минэнерго.

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