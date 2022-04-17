Противник, в частности, потерял еще один самолет.

За минувшие сутки уничтожены 13 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"16 апреля 2022 года уничтожено 13 воздушных целей российских оккупантов: 1 - самолеты; 1 - вертолеты; 5 БПЛА...; 6 - крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Харькова, Чернигова, Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, Житомира и Сум.

На украинскую территорию заехала вражеская техника, на которую были нанесены символы "Z" и "V". 14 апреля Верховная Рада запретила эти символы.

Защитники Украины давали достойный отпор захватчикам. По данным Генерального штаба Вооруженных сил нашего государства, по состоянию на 16 апреля уничтожено 163 вражеских самолета, 145 вертолетов, 138 беспилотников и около 20,1 тыс. оккупантов.

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