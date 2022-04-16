Украинские защитники уже уничтожили около 20,1 тыс. оккупантов.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об общих боевых потерях противника с 24 февраля по 16 апреля.
Также военнослужащие ВСУ уничтожили военную технику и средства врага:
- самолетов - 163 единиц, вертолетов – 145 единиц;
- танков ‒ 762 единицы, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 982 единицы, артиллерийских систем – 371 единицу, РСЗО - 125 единиц;
- средства ПВО - 66 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 138;
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4;
- корабли/катеры – 8;
- автомобильной техники – 1 тыс. 458 единиц, 26 единиц спецтехники и 76 цистерн с ГСМ.
Отмечается, что данные уточняются.
Отметим, ВСУ за сутки поразили семь воздушных целей противник. Воздушными силами были поражены три беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.
К слову, подробнее о потерях РФ в Украине можно читать по ссылке.