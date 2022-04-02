Противники очень боятся местных жителей и украинских военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле их техники, отметил глава Сумской ОВА.

В Конотопском районе Сумской области с территории России зашло большое количество вражеских войск.

Об этом председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Facebook, информируя об оперативной ситуации в области.

"Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории россии. Сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на россию", - отметил он. При этом добавил, что они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль колонн.

Живицкий сообщил, что в городе Бурынь войска РФ вчера обстреляли дома мирных жителей - у одного мужчины огнестрельное сквозное ранение, его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь. Также в Бурыни "орки обстреляли гражданскую машину с людьми" - двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

По словам главы Сумской ОВА, вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. "Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночевки. После этого связь с задержанными пропала. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены", - отметил он.

Живицкий напомнил об опасности передвигаться для гражданского населения - это касается Конотопского и северной части Роменского районов, потому что это может стоить жизнь.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Сумы. В частности 18 марта стало известно, что в Сумах после артиллерийского вражеского обстрела горели склады с лакокрасочной продукцией.

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