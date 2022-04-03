Больше всего детей пострадало в Киевской области, отметили в Офисе генпрокурора.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине более 250 детей получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 158 погибших. Возросло количество раненых - их более 258", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

2 апреля в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в результате российской агрессии были ранены более 254 детей.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Одессу, Житомир, Херсон и Сумы.

В ООН сообщали, что по состоянию на 30 марта в Украине в результате войны с РФ погибли 1 232 мирных жителя, а 1 935 - получили ранения.

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