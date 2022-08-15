В РФ не смогли сформировать танковый батальон для участия в войне против нашей страны, поделились в украинской армии.

В армии Российской Федерации во время войны с Украиной возникла дилемма - есть танки, а экипажей нет.

В Нижегородской области РФ не смогли сформировать танковый батальон для дальнейшего отправления на украинскую территорию, говорится в Telegram-канале СтратКома Вооруженных сил Украины.

По его данным, командование российских оккупационных войск распорядилось в начале июля сформировать танковый батальон, но по состоянию на 15 августа контракт подписали менее 30 человек. Для полной комплектации батальона экипажами необходимы 160 человек.

"Современная дилемма "второй" армии в мире, - танки есть, а экипажей нет", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ без объявления войны рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, из танков.

ВСУ дают достойный отпор оккупантам. По состоянию на 15 августа на нашей территории уже уничтожили 43 750 захватчиков и, в частности, 1 876 вражеских танков.

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