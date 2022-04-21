Украинская сторона сейчас имеет больше самолетов, чем три недели назад, выяснили журналисты.

Украина укрепила свои Военно-воздушные силы 20 военными самолетами после того, как ей передали запчасти для таких бортов.

Об усилении украинских ВВС сообщил высокопоставленный чиновник в сфере обороны США, сообщает CNN.

В то же время собеседник не уточнил, какое государство предоставило запчасти для самолетов.

"Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", - отметил источник.

Ранее "Голос Америки", ссылаясь на сведения представителя Пентагона Джона Кирби, сообщил, что Украина получила платформы и другие запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственных бортов.

Позже служба по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины объяснила, что наше государство получило от партнеров не новые самолеты, а запчасти и комплектующие.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Херсоне, Чернигове, Одессе, Николаеве, Сумах и в Житомире. Украинские военные давали достойный отпор врагу.

Власти Украины просили, чтобы страны-партнеры закрыли наше небо.

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