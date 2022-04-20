По словам спикера американского ведомства, Украина получила помощь от других стран для увеличения своего воздушного флота

Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного воздушного флота.

Об этом заявил спикер американского Минобороны Джон Кирби на брифинге во вторник, сообщает "Голос Америки".

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас Украина имеет больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - сказал Кирби.

Он добавил, что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить недействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные платформы и детали, чтобы помочь поднять больше самолетов в воздух", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по похожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.

"Украинцы получили танки от других стран - я имею в виду те типы танков, которые им известны, и они знают, как использовать. Некоторые страны предоставили танки, некоторые страны предоставили запчасти, чтобы они могли снова привести в действие свои неработоспособные танки", - сказал Кирби.

Ранее в Пентагоне сообщили журналистам, что хотя сейчас силы России преобладают численностью, это не значит, что Украина не может защищать себя. Там добавили, что в Украине все еще есть немало боевой мощи, и что Киеву поступают новые поставки оружия.

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