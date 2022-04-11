Также были сбиты три крылатые ракеты и три беспилотника.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, было сбито:

один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 9 апреля, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов.

В целом, с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля враг потерял 722 танка, 1 тыс. 911 боевых бронированных машин, 342 артиллерийские системы, 112 беспилотников, 152 самолета и 137 вертолетов. Потери личного состава российских оккупантов достигли около 19,3 тысячи человек.

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