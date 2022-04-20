Ранее медиа сообщили, что Украина якобы получила от третьих стран истребители.

Украина получила от партнеров не новые самолеты, а запчасти и комплектующие.

Об этом служба по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

"Украина не получала новые самолеты от партнеров!", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что при содействии правительства США Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, находящихся на вооружении Воздушных сил, что позволит поставить в строй больше техники.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Украина якобы получила от третьих стран истребители.

Что предшествовало

Ранее "Голос Америки" со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби писал о получении Украиной "платформ и других запчастей к самолетам, чтобы увеличить количество собственных самолетов".

Другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить недействующие самолеты, уточнил Кирби.

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