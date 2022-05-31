Отмечается, что Puma может делать то, на что из всех дронов ВСУ способен лишь Bayraktar TB2.

Подразделение аэроразведки одного из соединений на Запорожском направлении успешно применяет оборудование, которое поступило для ВС Украины как военная помощь от США. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах Puma (англ. Puma - Pointer Upgraded Mission Ability).

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

"Puma может делать то, на что со всех дронов ВСУ способен лишь Bayraktar TB2 – подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, он с полезной нагрузки несет четыре камеры (две оптические и две инфракрасные). БПЛА оснащен оптико-электронной системой Mantis i45N, которая объединяет в себе обычную и тепловизионную камеры, и это позволяет обнаруживать противника как днем, так и ночью.

"Украинские защитники успешно прошли подготовку по применению этого вида вооружения и уже "работают" на передовой", - сообщили в Минобороны.

Напомним, Вооруженные Силы Украины продолжают получать военную помощь от западных партнеров для противостояния оккупационной армии России. Так, среди прочего украинские военные уже получили от Великобритании боевые бронированные машины тактической поддержки "Wolfhound". В Сети появилось видео одной из тренировок ВСУ по освоению этой техники.

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