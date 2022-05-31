Подразделение аэроразведки одного из соединений на Запорожском направлении успешно применяет оборудование, которое поступило для ВС Украины как военная помощь от США. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах Puma (англ. Puma - Pointer Upgraded Mission Ability).
Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.
"Puma может делать то, на что со всех дронов ВСУ способен лишь Bayraktar TB2 – подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения", - сообщают в ведомстве.
Кроме того, он с полезной нагрузки несет четыре камеры (две оптические и две инфракрасные). БПЛА оснащен оптико-электронной системой Mantis i45N, которая объединяет в себе обычную и тепловизионную камеры, и это позволяет обнаруживать противника как днем, так и ночью.
"Украинские защитники успешно прошли подготовку по применению этого вида вооружения и уже "работают" на передовой", - сообщили в Минобороны.
Напомним, Вооруженные Силы Украины продолжают получать военную помощь от западных партнеров для противостояния оккупационной армии России. Так, среди прочего украинские военные уже получили от Великобритании боевые бронированные машины тактической поддержки "Wolfhound". В Сети появилось видео одной из тренировок ВСУ по освоению этой техники.