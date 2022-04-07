Предполагается, что Украина получит бронетехнику типа Mastiff или Chakal.

Великобритания разрабатывает план по отправке Украине бронетехники типа Mastiff или Chakal.

Об этом сообщает издание The Times. В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff.

А также автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

Как сообщило издание, "о дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен поставлять оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы президента РФ Владимира Путина на юге Украины.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о новом пакете оборонной помощи для Украины. "Договорились о новой оборонной поддержке для Украины, новом пакете. Очень ощутимая поддержка", - сообщил тогда Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: