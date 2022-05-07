Эта военная помощь бужет отличаться от той, которую до сих пор США оказывали Украине.

Пентагон расширяет поставки коммерческого оружия и военной техники в Украину. На $136 млн будут закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением, бинокли.

Как отмечает издание The Washington Post, это вооружение в скором времени отправится в Украину.

Издание сообщает, что оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи, чем то количество вооружений, которые США уже предоставили Украине из запасов Пентагона.

Заместитель министра Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл ЛаПланте сказал, что эти коммерческие поставки дополняют поставки оружия, которые Пентагон доставил из своих существующих запасов. По словам ЛаПланте, официальные лица получили более 300 ответов от оборонных подрядчиков после того, как отправили запрос на получение информации о коммерчески доступном оружии, которое может быть полезным для Украины.

"Мы каждый день контактируем с промышленностью по мере развития наших требований, — сказал ЛаПланте, — и [администрация Байдена] будет продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки вооруженных сил Украины перед лицом российской агрессии".

По данным газеты, новый пакет военной помощи включает в себя 70-мм ракеты на сумму $22,6 млн, известные как усовершенствованная система высокоточного оружия, которые можно запускать с вертолетов, еще $17,8 млн пойдут на беспилотники Switchblade, которые при вооружении могут быть запущены в российскую бронетехнику и воинские формирования.

По словам официальных лиц, Пентагон также закупит ручные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму $19,7 млн.

ЛаПланте заявил, что министерство обороны имеет одобренное Конгрессом финансирование в размере $300 млн, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику.

Как отмечает издание, заявление ЛаПланте было первым из двух заявлений Пентагона, в которых излагалась дополнительная поддержка Украины, поскольку ее силы разворачиваются для защиты от попытки России захватить больше территории на Донбассе. Официальные лица заявили, что отдельный пакет помощи — артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование для радиоэлектронного подавления и другое оборудование — на сумму $150 млн — был разработан для нужд, характерных только для боевых действий на Донбассе.

Оборудование, закупаемое у оборонных фирм США, обладает целым рядом возможностей. Усовершенствованная система высокоточного поражения, например, работает путем преобразования недорогих боеприпасов в управляемое оружие. Силы США использовали его для увеличения огневой мощи, присущей различным самолетам, включая вертолеты и истребители.

По словам представителей Министерства обороны, Switchblade, также называемые "дронами-камикадзе", требуют небольшой подготовки для работы и уже доказали свою эффективность против российских вооруженных сил. Ожидается, что разведывательные беспилотники Puma расширят возможности Украины по сбору разведданных.

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