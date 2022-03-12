В то же время количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек.

Российских пленных так много, что правительству Украины пришлось создать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

При этом он отметил, что количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек, а количество раненых оккупантов - в разы больше.

"Мы не звали сюда ни одного из них. И повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны.

"Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - сообщил Зеленский.

Глава государства пообещал тысячам солдат врага, захваченным или сдавшимся, отношение, которого требуют международные конвенции.

Он обратился к русским матерям, чтобы они не отдавали своих детей на чужую войну. "Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", - отметил Зеленский, добавив, что Украина никогда не хотела этой войны, но будет защищаться.

Как сообщал УНИАН, по приблизительным данным, за 15 дней войны в плен сдались более полусотни российских солдат, воевавших против Украины.

В Минобороны объяснили, как российские военные могут сдаться и что получат взамен.

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