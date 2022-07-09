Переход к освобождению захваченной РФ украинской земли возможен при нескольких условиях, поделился эксперт.

Сейчас перед Вооруженными силами Украины стоит задача как можно эффективнее уничтожать российских оккупантов, их технику и вооружение, чтобы выровнять военный потенциал.

Потери России в Украине большие, но несмотря на это, противники пока имеют преимущество в живой силе и в ударных средствах, рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Obozrevatel.

"...перед нашими Вооруженными силами стоит задача как можно эффективнее уничтожать живую силу, вооружение и технику противника, чтобы выровнять потенциалы. Это означает выполнение оборонительной задачи, которая заставит противника перейти к обороне по всему фронту", - отметил эксперт.

По его словам, потом можно будет накопить силы благодаря оперативной паузе. Генерал добавил, что если Украина благодаря союзникам массированно и быстро сможет собрать силы, то тогда можно будет говорить об освобождении захваченной территории.

Напомним, российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля этого года. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны.

Защитники Украины давали достойный отпор противникам. На нашей земле уже уничтожены около 37 200 врагов.

В начале июля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия имеет трудную насущную задачу в войне с РФ - переломить силы противника.

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