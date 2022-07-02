В Пентагоне отметили эффективную работу украинских военных по российским командным пунктам.

Вооруженные силы Украины успешно используют реактивные системы залпового огня HIMARS в войне против России. Именно с помощью американского оружия украинские военные уничтожают командные пункты врага.

На специальном закрытом брифинге один из высокопоставленных военных Пентагона отметил, что ВСУ достаточно удачно используют предоставленное Западом оружие, пишет CNN.

"ВСУ достигли значительных успехов в использование систем HIMARS, поражая вражеские командные пункты. Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию, и уничтожать их систематичнее, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", – заявил чиновник Пентагона.

Кроме того, о том, как украинские военные используют HIMARS, рассказали журналисты The Wall Street Journal. По их словам, это оружие уже начинает менять баланс сил на Донбассе, где РФ имеет значительное преимущество в артиллерии.

По данным СМИ, именно с помощью HIMARS ВСУ уничтожили десять важных российских объектов, включая штаб российской армии в Изюме.

Каждая цель тщательно отбирается, поскольку одна ракета HIMARS стоит $155 тысяч. Пока что ВСУ отдают предпочтение российским штабам, складам вооружений и военным казармам, пишут в WSJ.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 млн долларов. В частности, он будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии.

Ранее, как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны. Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.

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