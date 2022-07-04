Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переломить силы оккупантов является трудной задачей, требующей времени и сверхчеловеческих усилий.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам.
По его словам, ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений, враг продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные силы Украины отвечают, давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов.
"Нам нужно переломить их. Это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы - это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля 2022 года, в частности, с беларуской территории. Позже враг пошел в наступление на части Донбасса.
Оккупанты смогли взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.
Украинские воины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 4 июля на нашей земле ликвидировали примерно 36 200 противников.
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