Состояние, положение, характер действий сил обороны Украины существенных изменений не претерпели.

В течение дня противник активных наступательных действий не проводил, а сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 12:00 15 марта по российскому вторжению.

"Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам. В течение дня противник активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, решении проблемных вопросов по логистическому обеспечению оккупационных войск, действующих на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске.

В Генштабе проинформировали о ситуации на разных направлениях противостояния врагу. Так, на Волынском направлении противник удерживает группировку на охране украинско-белорусской государственной границы. При этом, сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской стороны в состав оккупационных войск.

На Полесском направлении противник осуществил неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время оккупанты не имели успеха в захвате Макарова.

На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

На Слобожанском направлении главной целью противника остается окружение городов Сумы и Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не достигли успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.

На Южнобугском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.

Как сообщал УНИАН, почти треть украинцев считает, что стоит отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий государства.