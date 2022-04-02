На сегодня при правительстве действует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в состав которого входят представители Национальной полиции и МВД.

Первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал стоимость содержания одного российского пленного для Украины.

Также в эфире информационного марафона он рассказал о координационной работе по вопросу военнопленных и какие гарантии, что эти пленные не будут совершать диверсии.

"На сегодня при Правительстве действует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в состав которого входят представители Национальной полиции и МВД. В рамках штаба происходит координация со всеми причастными ведомствами – это и военная служба правопорядка, это и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Все мы координируем наши усилия, обмениваемся информацией в режиме онлайн, организовываем переговоры с российской стороной относительно соответствующих обменов пленных, занимаемся размещением этих пленных, с соблюдением всех норм международного гуманитарного права, к которым присоединилась украинское государство", - сказал Енин.

"Относительно вопроса, который волнует многих украинцев, во сколько Украине обходится содержание одного пленного на сутки, первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин ответил: "Я думаю содержание одного военно пленного стоит так же, как и содержание любого другого лица содержится в местах несвободы. Это относительно небольшая сумма", - отметил Енин.

Напомним, по данным Минобороны, вся Киевская область освобожденная от российских оккупантов.

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