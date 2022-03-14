По данным Генерального штаба ВСУ российские военнослужащие массово отказываются от "командировок в Украину".
Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба в Facebook.
"Завершаются восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против нашего государства. Пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях", - говорится в сообщении.
Так, согласно их данным, для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобугском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.
"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", - отмечают в Генштабе.
Напомним, также Генштаб ВСУ просит не обнародовать информацию о помощи от стран-партнеров.