Теперь российские войска пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях.

По данным Генерального штаба ВСУ российские военнослужащие массово отказываются от "командировок в Украину".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба в Facebook.

"Завершаются восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против нашего государства. Пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях", - говорится в сообщении.

Так, согласно их данным, для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобугском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.

"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", - отмечают в Генштабе.

Напомним, также Генштаб ВСУ просит не обнародовать информацию о помощи от стран-партнеров.

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