Пограничники пообещали российским военным расплату за удар по Яворовскому полигону.

Сегодня, 13 марта, российские военные обстреляли Яворовский полигон, в результате чего погибли 35 человек. Пограничники ВСУ пообещали оккупантам расплату за содеянное.

Так, украинские пограничники записали видеообращение, в котором отметили, что ждут оккупантов на расстоянии выстрела, и с их стороны он будет метким.

"Орки, вы ударили ракетами по Международному центру миротворчества и безопасности. Вы убили людей. Вы сломали стены. Но вы не можете сломать профессионализм и слаженность, которые на Яворовском полигоне получали пограничники с побратимами из Вооруженных сил и Нацгвардии", – сказал один из пограничников.

Напомним, ранее в США объяснили, почему РФ нанесла удар по Яворовскому полигону.

"Путин разочарован тем, что его войска не достигают такого прогресса, как он думал, в крупных городах страны, в частности в Киеве. Поэтому он расширяет количество целей и пытается нанести ущерб каждому региону страны", - заявил Джейк Салливан.

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