Это произошло между Николаевом и Херсоном.

Одесские добровольцы похитили российский танк.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, спецоперацию провел Одесский отряд в составе Украинской добровольческой армии на Южнобугском направлении - между Херсоном и Николаевом. В частности, бойцам удалось захватить без боя вражеский танк, который они похитили и передали ВСУ.

"Где-то в херсонско-николаевских степях отжали, а точнее забрали, тихо пришли, тихо ушли и забрали танк", - рассказал Братчук.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине оккупанты сбежали, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к различным видам стрелкового оружия. В ВСУ пообещали, что пули вернут захватчикам, однако таким способом, который им не понравится.

А на Сумщине российские танки не прошли испытания украинской грязью.

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