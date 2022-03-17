В ВСУ пообещали, что пули вернут захватчикам, но таким способом, который им не понравится.

На Николаевщине оккупанты сбежали, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к различным видам стрелкового оружия.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"На Николаевщине во время зачистки одного из населенных пунктов от орков пограничники с морпехами захватили трофей. Враг бежал, оставив грузовик, доверху забитый боеприпасами к различным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трофеи передали подразделениям Вооруженных сил Украины.

"Те обещают, что пули вернут захватчикам, но таким способ, который последним не понравится", - добавили в ГПСУ.

Напомним, вчера руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким сообщил, что в районе города линию фронта отодвинули. Оккупант перемещается за Херсон, готовит новую линию обороны.

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