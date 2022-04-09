Военные пообещали, что мощь вражеской армии закончится в Украине.

Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов.

Об этом военные сообщили на Facebook-странице бригады.

В частности, воины поделились серией фото уничтоженной брони и пошутили о "мощи" российской армии.

"Российская армия не сильна. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные войска Вооруженных Сил Украины 8-го апреля уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет.

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