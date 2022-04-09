Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов.
Об этом военные сообщили на Facebook-странице бригады.
В частности, воины поделились серией фото уничтоженной брони и пошутили о "мощи" российской армии.
"Российская армия не сильна. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что зенитные ракетные войска Вооруженных Сил Украины 8-го апреля уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет.