На этой неделе российские оккупанты обстреляли Баштанку Николаевской области.
В результате обстрела пострадали здания районной администрации и районного совета, районной амбулатории, других коммунальных учреждений, было попадание в стадион и спортивную школу.
По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате вражеского обстрела 6 и 7 июня в Баштанке два человека погибли.
В Сети появились фото последствий ударов рашистов по городу: руины на месте бывших зданий, в которых кипела жизнь.
Ранее председатель Николаевской ОВА сообщал, что в области уже более 3700 сооружений повреждены или уничтожены.
Напомним, на днях над Николаевщиной с украинских кораблей сбили две российские ракеты.