Отмечается, что в Николаевской области сохраняется значительная опасность вражеских ударов по мирному населению.

На этой неделе российские оккупанты обстреляли Баштанку Николаевской области.

В результате обстрела пострадали здания районной администрации и районного совета, районной амбулатории, других коммунальных учреждений, было попадание в стадион и спортивную школу.

По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате вражеского обстрела 6 и 7 июня в Баштанке два человека погибли.

В Сети появились фото последствий ударов рашистов по городу: руины на месте бывших зданий, в которых кипела жизнь.

Ранее председатель Николаевской ОВА сообщал, что в области уже более 3700 сооружений повреждены или уничтожены.

Напомним, на днях над Николаевщиной с украинских кораблей сбили две российские ракеты.

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