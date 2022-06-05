Вражеские цели были сбиты с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов.

В небе над Николаевской областью украинские военные моряки уничтожили две российские ракеты.

Об этом сообщают в службе по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

"Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не впервые, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов. Только за 4 июня личный состав ВМС ВСУ уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины.

Ранее в ВМС сообщали, что во временно оккупированном Севастополе русские корабли скрываются за гражданскими судами и запускают по Украине ракеты.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативного командования "Пивдень", в Черном море продолжают блокировать судоходство 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей оккупант. Сохраняется угроза ракетных ударов и высадки десанта.

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