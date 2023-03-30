За сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Ситуация на фронте Украины - сейчас это надо знать
Утром 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток россияне пытались атаковать украинских воинов более 50 раз на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, и потерпели поражение.
Генштаб также сообщил, что противник по нашей земле нанес три ракетных и 18 авиационных удара, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.