Противники совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Утром 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток россияне пытались атаковать украинских воинов более 50 раз на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, и потерпели поражение.

Генштаб также сообщил, что противник по нашей земле нанес три ракетных и 18 авиационных удара, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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