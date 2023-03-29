В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

За сутки украинские военные отразили 57 атак российских оккупантов на четырех направлениях, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито 57 атак противника на указанных направлениях", - сказано в сводке.

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Так, на Купянском и Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое, а на Авдеевском и Марьинском - в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, однако украинские защитники удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки на этом направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести обороне действия.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка сейчас находится без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. "На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск Вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", - добавили в Генштабе.

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На вечер 28 марта ситуация на Бахмутском направлении оставалась контролируемой, но российские захватчики бросают на штурм украинских позиций свои лучшие подразделения.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что в Бахмуте уменьшилось количество боевых столкновений с врагом. За сутки на этом направлении прошло 19 боев с противником, 14 из них - в городе.

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