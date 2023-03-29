За минувшие сутки российские захватчики нанесли 18 авиационных и три ракетных удара по Украине.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 среды, 29 марта. "За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - сказано в сводке.
В Генштабе в очередной раз подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, поскольку враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.
"28 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома", - напомнили в Генштабе.
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27 марта вечером в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Потом в Днепропетровской области и в Киеве прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотников врага, которые атаковали столицу.
В Днепропетровской области вражеский дрон попал в предприятие, возник пожар. В Киеве обломки беспилотника упали на нежилое здание, никто не погиб.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего во время атаки было ликвидировано 14 из запущенных противником 15 беспилотников.