По данным спасателей, в результате обстрела здания погиб один человек.

В Киевском районе Харькова в результате попадания российской ракеты полностью разрушена школа. В помещении был расположен единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина.

Об этом сообщает Общественное Харьков со ссылкой на учительницу русского языка и литературы, а также украинского языка, которая работала в школе.

"Когда пришла — плакала. А что еще можно чувствовать, когда это видишь? Сегодня же Вознесение Господне, праздник. Вчера - День защиты детей. Нехристи ... на Благовещение они мне в квартиру попали, а сейчас они в школу пошли. Так хотелось бы, чтобы увидели они, те "асвабадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего российского, ничего", — говорит Светлана Бредун.

По данным спасателей, в школе погиб один человек. Женщину нашли на лестнице, ведущей в подвал. В школьном укрытии до сих пор иногда прячутся жители окрестных домов. Также в школе раздавали гуманитарную помощь.

Напомним, российские военные усилили группировку в Купянске на Харьковщине.

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