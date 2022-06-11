Также уничтожено по меньшей мере пять единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Зенитные ракетные войска воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Это очередной БпЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем самолеты рашистов сейчас нечастые гости в подконтрольном вооруженным силам воздушном пространстве", - говорится в заметке.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

"Сегодня, 10 июня, на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины - два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбивает противовоздушная оборона Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициях и логистике врага.

"Уничтожено по меньшей мере пять единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов", - сообщили в воздушных силах.

Напомним, генерал Маломуж спрогнозировал, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление.

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