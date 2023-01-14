По наблюдениям военной разведки Украины, Российская Федерация проводит подготовку к длительной войне. Об этом свидетельствуют меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса страны-террориста, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Отмечается, что проведенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение.
"Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы на самом начале войны, но были неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", — объясняет разведка.
Так, Россия пытается привлечь все ресурсы на продолжение войны, также она назначила нового командующего своими оккупационными войсками (Герасимова), что тоже свидетельствует о том, что Кремль готовится к длительному широкомасштабному вторжению.
Россия не заинтересована в завершении войны против Украины
Несмотря на постоянные заявления о готовности к переговорам с Киевом, Кремль не намерен заканчивать войну. Он продолжает наращивать свою военную мощь и призывать россиян.
Ранее разведка сообщала, что Россия пытается создать 2-миллионную армию, для этого она будет проводить новые волны мобилизации.
По данным ГУР, российские власти могут объявить новую мобилизацию 15 января. Также есть информация, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным. В Кремле это отрицают.