Президент России хочет вести войну на уничтожение украинского государства, отметил советник главы Министерства внутренних дел.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 9 июня, фактически на весь мир заявил, что хочет захватить всю территорию украинского государства.

Президент РФ сравнил себя с российским царем Петром I, который десятки лет воевал в так называемой Северной войне, и, по словам Путина, возвращал "земли Российской империи", рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, война в Украине надолго, и российский лидер хочет вести ее на уничтожение нашей страны.

"...Владимир Путин фактически на весь мир заявил, что он хочет захватить всю территорию Украины. Вчера на форуме в Санкт-Петербурге он заявил и сравнил себя с Петром I, который воевал 21 год в так называемой Северной войне, возвращая, как говорил Путин, земли Российской империи...", - сказал Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что у нашего государства есть только один путь - вместе с союзниками сопротивляться России, убивать как можно больше российских солдат и офицеров и делать так, чтобы РФ раскачивалась изнутри.

Напомним, 9 июня Владимир Путин выступил на встрече якобы с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

"То, что нам приходится как бы защищать себя, ...то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел... Он возвращал (земли - Ред.)!.. И укреплял...", - говорил президент России.

Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ даже не объявила Украине войну, а назвала боевые действия против нашего государства "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан.

Сначала оккупанты обстреливали военные объекты, а затем атаковали и дома мирных людей. Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

Украинские власти не раз утверждали, что Владимир Путин хочет захватить всю Украину.

Справка УНИАН. Великая Северная война длилась с 1708 по 1713 год, в ней принимали участие Московское царство - с одной стороны, и Шведская и Османская империя - с другой. Сначала Украина была сателлитом Московского царства - поставляла московским войскам живую силу, амуницию и продовольствие.

После того, как король Шведской империи Карл XII попал на украинскую территорию против Петра I выступил гетман Войска Запорожского Иван Мазепа и заключил с монархом украинско-шведский союз. К сожалению, казакам вместе со шведами не удалось добиться освобождения Украины.

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