Президент РФ хочет добиться подписания протокола о перемирии на юге украинского государства, считает юрист.

Президент Российской Федерации Владимир Путин насчет войны в Украине "конкретно думает" о том, как избежать публичного значимого поражения.

Если Вооруженным силам Украины удастся освободить юг государства, для властей РФ это будет серьезным поражением, рассказал бывший депутат Госдумы, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью основателю издания "Гордон" - журналисту Дмитрию Гордону.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы избежать любого военного поражения. Значимого, публичного", - заявил собеседник.

По мнению юриста, Путин хочет добиться подписания протокола о перемирии на южной части нашей страны.

"Конечно, он бы хотел сейчас через эти зерновые соглашения добиться того, чтобы был заключен дополнительный протокол. Именно поэтому по Одессе, по порту, и ударили. Для того, чтобы (сказать - Ред.): "Видите? Не работает сделка. Так надо же (еще - Ред.) протокол заключить о перемирии на юге", - считает экс-депутат.

Напомним, российские войска без объявления войны осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и взяли под контроль часть юга и востока Украины.

Противники заблокировали украинские порты, а также занимались мародерством - воровали украинское зерно и сталь.

22 июля Украина, Турция, РФ и Организация Объединенных Наций подписали договор для экспорта зерна из украинских портов.

Утром 23 числа российские оккупанты осуществили ракетный удар по Одесскому морскому порту. В Министерстве агрополитики сообщили, что во время вражеской атаки в порту зерно ожидало отправления.

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