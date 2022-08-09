В Запорожской области продолжается периодическое накопление сил врага, которые они перераспределяют на временно оккупированные территории Херсонской и Донецкой областей.

Дальнейшее наступление на Запорожскую область маловероятно, но возможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По словам Старуха, самым горячим участком в регионе сейчас является граница с Донецкой областью.

"Сегодня утром продолжились обстрелы города Гуляйполе. Также обстреляли Ореховскую огромаду, Васильевский район, часть Пологовского района", - рассказал он.

По его информации, накопление сил на Запорожском направлении происходит периодически.

"Они подтягивают силы и перераспределяют их на другие направления Херсонской и Донецкой областей. Вероятность дальнейшего наступления на Запорожье военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное", - отметил он.

Отметим, что сложная ситуация сейчас сложилась вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС, которые россияне используют для ядерного террора всего мира. В частности, оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку. А в НАЭК "Энергоатом" заявили, что Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу наступления российских войск на Запорожье с двух направлений - из Никополя и Васильевки. При этом эксперт акцентировал, что на это время Запорожье достаточно укреплено.

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